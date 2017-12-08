سلطان بن سليم:«يوم لدبي» تتوّج مسيرة التطوّع في عام الخير

قال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: إن مبادرة (يوم لدبي) التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي تتوج مسيرة التطوع في عام الخير وتحفز روح التطوع في مجتمعنا الذي زرعت فيه قيادتنا الحكيمة الطاقة الإيجابية وحُب الخير.

وأضاف: «أصبحت تجربتنا في تشجيع الأعمال التطوعية نموذجاً تقتدي به دول العالم، وقد أثبت أبناء الإمارات أنهم رواد التطوع لخدمة الوطن والناس من أجل إسعاد المجتمع وتقوية الانتماء والولاء على طريق التقدم الدائم والعمل المستمر لما فيه خير وطننا ومجتمعنا».