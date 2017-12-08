ولي عهد الشارقة وعبد الله بن سالم يحضران عقد قران كريمة حسن الأمين

حضر سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، حفل الاستقبال الذي أقامه المستشار حسن مصطفى الأمين المستشار القانوني لحكومة الشارقة مساء أول من أمس في منزله بمدينة الشارقة، وذلك بمناسبة عقد قران كريمته على فؤاد مقبل شديد. كما حضر حفل عقد القران الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ عبد الرحمن بن سالم القاسمي، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم.

وإلى جانبهم حضر عبد الرحمن الجروان، وراشد بن طليعة، ومحمد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة في الشارقة، وسلطان علي المهيري الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، ومنصور محمد بن نصار مدير الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم، ومروان شديد عم العريس، وعدد من ذوي العروسين وأقاربهم وأصحابهم.