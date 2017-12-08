شيخة بنت سعيد آل مكتوم تدعم «عبايا الخير» بـ 46 ألف درهم

قدمت الشيخة شيخة بنت سعيد بن مكتوم آل مكتوم، تبرعاً بـ 46 ألف درهم لجمعية دار البر، تزامناً مع الاحتفالات باليوم الوطني 46، ودعماً لمشروع «عبايا الخير» الذي اقترحته مؤخراً، المهندسة عزة سليمان عضو المجلس الوطني الاتحادي، في إطار مبادرة «رؤية الخير»، التي أطلقتها شبكة رؤية الإمارات الإعلامية، بالتعاون مع جمعية دار البر مطلع عام الخير «2017».

وسلمت الشيخة شيخة آل مكتوم، قيمة التبرع إلى فرع جمعية دار البر في عجمان، بحضور عزة سليمان وحسن صالح آل علي مدير فرع الجمعية في الإمارة بالإنابة، وعبد الله الشحي المستشار الإعلامي، الرئيس التنفيذي لشبكة رؤية الإمارات الإعلامية. وتوجه مدير فرع «دار البر» في عجمان، بوافر الشكر والتقدير إلى الشيخة شيخة بنت سعيد آل مكتوم، في ظل دعمها السخي والمثمر.