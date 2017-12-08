مؤتمر طب الطوارئ: مسكّنات للألم عن طريق الاستنشاق قريباً

كشف الدكتور صالح فارس رئيس شعبة الإمارات لطب الطوارئ بجمعية الإمارات الطبية، عن وجود مسكنات للألم عن طريق الاستنشاق «الشم» ستدخل في أقسام الطوارئ بالعديد من المستشفيات بالدولة قريباً، وأيضاً توفيرها لدى مزودي خدمات الإسعاف، حيث تعتبر من أحدث ما توصلت إليه الجهات في مجال الطب الطارئ.

وكان الدكتور أحمد بن كلبان المدير التنفيذي لقطاع خدمات المستشفيات في هيئة الصحة بدبي، قد افتتح أمس أعمال الدورة الرابعة من مؤتمر شعبة الإمارات لطب الطوارئ 2017.

يقام المؤتمر برعايةٍ كريمة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة بدبي ودعم من جائزة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، ويشارك فيه 1500 طبيب ومختص في الطب الطارئ و30 دولة حول العالم.

وقال الدكتور أحمد بن كلبان، بكلمة افتتاح المؤتمر: «تمثل عولمة القطاعات المختلفة في دبي تحدياً بالنسبة لنا في قطاع الصحة بالنظر إلى تدفق آلاف الوافدين إلى مدينتنا يومياً، مما يتطلب منا تزويدهم بأفضل مستويات الرعاية والعلاج الطبي في مستشفياتنا.

رعاية طبية

بدوره، قال الدكتور صالح فارس رئيس شعبة الإمارات لطب الطوارئ، ورئيس المؤتمر: «إن الرعاية الطبية الطارئة للمرضى ليست مجرد خيار وإنما أولوية أساسية على جدول أعمال الحكومة».