الإمارات تفوز بعضوية 3 لجان في «يونسكو»

تمكنت دولة الإمارات مؤخراً من الفوز بعضوية ثلاث لجان تابعة لمنظمة «يونسكو» وذلك نظراً لدور الدولة المشهود في تطوير آليات العمل في المنظمة العالمية ولجانها وجهودها الرامية لتحقيق تواصل فعال بين الدول الأعضاء بما ينعكس بشكل إيجابي على كافة أطياف المجتمع العالمي.

ويعزز فوز الدولة بعضوية اللجان الثلاث حضورها على الصعيد العالمي عبر تقديم مزيد من الإسهامات في البرامج الهادفة التي ترعاها «يونسكو» وكذلك وضع السياسات والخطط تحت إطار عالمي بالتعاون مع الدول الأخرى الأعضاء من خلال منصة يونسكو بما يضمن تشارك المعرفة ونشرها بين أعضاء المنظمة للمضي قدما في تحقيق أجندة «يونسكو».

اتصالات

وتفصيلاً، فازت دولة الإمارات بعضوية لجنة البرنامج الدولي لتنمية الاتصالات (IPDC) والذي يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة عبر الاستفادة من المعلومات والمعارف وقواعد البيانات ونشرها لغرض إتاحة المعرفة لكافة المجتمعات إذ يتطلع البرنامج الى تعزيز قدرات البلدان النامية .

وتلك التي تجتاز مرحلة انتقالية، في مجالات الوسائط الإلكترونية والصحافة المكتوبة عبر تنظيم لقاءات ومؤتمرات دولية تناقش أهمية وسائل الإعلام التقليدية والحديثة في تشكيل الوعي العالمي إزاء القضايا العالمية المطروحة خاصة تلك التي تمس حياة المجتمعات البشرية بشكل مباشر.

كما فازت الدولة بعضوية لجنة برنامج «الإنسان والمحيط الحيوي»، والذي يركز على سلامة البيئة وصون الموارد الطبيعية والتنوع الحيوي كما ينشط هذا البرنامج في صياغة الوسائل والأدوات الكفيلة بضمان الاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي في البيئة.

وتطوير علاقة الأفراد والمجتمعات بالبيئة بهدف صونها وتحسين دورها والحيلولة دون وقوع تغيرات حادة في المناخ يمكن أن تنعكس على الحياة اليومية، كما يشجع البرنامج على اجراء البحوث الجامعية والاستعانة بمزيج من العلوم الطبيعية والاجتماعية، للارتقاء بالمستويات المعيشية للمجتمعات.

وإلى جانب اللجنتين المذكورتين انضمت الدولة لعضوية اللجنة الدولية الحكومية للتربية البدنية والرياضية والتي ترمي إلى جعل التعاون الدولي في الرياضة أحد روافد السلام.

حلول

وقال معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم رئيس اللجنة الوطنية الإماراتية للتربية والثقافة والعلوم إن دولة الإمارات العربية المتحدة خلال مسيرتها في منظمة اليونسكو أثبتت قدرتها على تقديم حلول ناجعة إزاء القضايا المطروحة تحت أقبية المنظمة العالمية والتفاعل بشكل إيجابي مع مختلف وجهات نظر الدول الأعضاء مبيناً أن انتساب الإمارات لثلاث لجان بالانتخاب جاء ليعزز مكانة الدولة في منظمة «اليونسكو» ويفتح كذلك الأفق لمزيد من التعاون والتشارك مع مختلف أعضاء المنظمة.

ارتقاء

لفت معالي حسين الحمادي إلى أن الإمارات تسعى من خلال مشاركتها الفعالة في منظمة اليونسكو إلى الارتقاء بمجمل الجهد الدولي الرامي إلى تطوير البنى المعرفية والثقافية والعلمية لكافة الدول المنضوية تحت مظلة اليونسكو بما يعود بالنفع والفائدة على مجتمعاتهم، منوهاً إلى أن الإمارات تساهم إلى جانب الدول الأعضاء ببلورة مشاريع معرفية رائدة تضفي مزيداً من الأهمية على دور منظمة اليونسكو في سبيل تنوير المجتمعات البشرية ونشر قيم التسامح والتعايش بين مختلف مكونات المجتمع البشري العالمي.