«صحة أبوظبي»: منتج غير مصرح به يتسبب بالسرطان

حذرت دائرة الصحة ـ أبوظبي من استخدام منتج غير مصرح به «كريم فايزه» لتفتيح البشرة، وللتخلص من التصبغات الجلدية، والذي يتم بيعه في العديد من المحال التجارية في أبوظبي، حيث يعد خطراً على صحة مستخدميه، وقد تسبب المواد التي يحتويها، السرطان وتشوهات القلب والجهاز العصبي والكبد، مشيرة إلى أنها تواصلت مع الهيئات والدوائر الحكومية المعنية لمنع بيع وتداول هذا المنتج في الأسواق.

وأكدت الدائرة أن نتائج التحليل المختبرية أثبتت احتواء هذا المنتج على مادة «الهيدروكينون» غير المعلن عنها في عبوة المنتج، كما أكدت وجود نسبة مرتفعة من الزئبق، مشيرة إلى أن «الهيدروكينون» مادة دوائية تستخدم لعلاج التبقعات الجلدية، وتفتيح البشرة، ولا تصرف إلا بموجب وصفة طبية، ويقتصر بيعها على الصيدلي فقط، حيث تتسبب هذه المادة باحمرار شديد في الجلد والحرق وجفاف الجلد وتشققه، وقد تحدث فقاقيع في الجلد، وخروج سائل أو تلون الجلد غير المنتظم.