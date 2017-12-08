«طرق دبي» تقنّن تداخل أنشطة النقل التجارية بتحديد 21 مجموعة متجانسة

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن إطلاقها «سياسة مجموعات الأنشطة التجارية المتجانسة»، تماشياً مع توجهات حكومة دبي الرشيدة، والتزام الهيئة بتنظيم هذه الأنشطة وتقنينها وتطوير أطر العمل فيها ضمن الأنشطة المحددة لها، ما يساعد في دعم قطاع الأعمال من خلال تسهيل الترخيص الخاصة بالمجال، وذلك في إطار الغاية الاستراتيجية السابعة للهيئة «تميز هيئة الطرق والمواصلات».

وقال ناصر الحاج، مدير إدارة أنشطة النقل التجارية بمؤسسة الترخيص بالهيئة: إنه تم تحديد 21 مجموعة من مجموعات من الأنشطة التجارية المتجانسة، يـُسمح من خلالها لصاحب الترخيص بإضافة نشاط أو أكثر وبشكل اختياري ضمن المجموعة المحدد من الأنشطة المعتمدة في المجموعة نفسها، في الوقت الذي لا يمكن لصاحب الترخيص الجمع بين مجموعات الأنشطة المختلفة في رخصة تجارية واحدة، موضحاً أن الهيئة وضعت منهجية لتوعية المعنيين بالسياسة وتطبيقها، والمراجعة الدورية لهذه السياسة وتحديثها بما يتوافق مع أية مستجدات.

وأضاف أن إطلاق «سياسة مجموعات الأنشطة التجارية المتجانسة» يأتي لتعزيز الغاية الاستراتيجية السابعة للهيئة «تميز هيئة الطرق والمواصلات».