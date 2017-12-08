أحمد مصبح:مبادرة تعزّز الوعي المجتمعي بالتطوّع

ثمن أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي، مبادرة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي «يوم لدبي»، التي تهدف إلى ترسيخ روح التطوع، مؤكداً أن تخصيص يوم من العام على الأقل للأعمال التطوعية، يدفع نحو زيادة الوعي المجتمعي بالتطوع، ويرسخ من أهمية مساعدة الآخرين في مختلف المجالات الخيرية والإنسانية في الإمارات، مشيراً إلى أن الدولة سخرت جميع الإمكانات لتصبح الإمارات في المركز الأول في نشاطات الخير والعمل التطوعي والنفعي، الذي يسهم في بناء القدرات، وتحقيق التقدم والتميز في المجتمع.

وقال إن جمارك دبي كانت من أوائل الجهات الحكومية التي بادرت بتشكيل فريق للتطوع، كون التطوع سمة من سمات المجتمع الإماراتي، حيث انطلقت أعمال فريق «غياث» التطوعي لجمارك دبي في شهر يناير من العام الجاري، مواكبة لعام الخير، حيث شارك الفريق في العديد من المبادرات وورش العمل التطوعية والمجتمعية، التي تترجم لمفهوم العمل التطوعي، وتحقق كافة أهدافه الوطنية والاجتماعية، وتعمل على إنجاح أهم الفعاليات والارتقاء بها.