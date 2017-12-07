سفارة الدولة تتبرع بجهاز طبي لمستشفى وارسو للأطفال

تبرعت سفارة الدولة لدى جمهورية بولندا، بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وبتوجيهات الدكتور يوسف عيسى حسن الصابري سفير الدولة لدى بولندا، بجهاز فحص طبي حديث لتخطيط أمواج الدماغ لمستشفى وارسو للأطفال، الذي يعتبر أقدم مستشفى للأطفال في وارسو، وذلك في إطار "عام الخير".

وتم تقديم الجهاز، من قبل سفير الدولة خلال حفل افتتاح جناح المستشفى بعد الترميم وبحضور هاننا غرونكيفيتش-فالتز عمدة العاصمة وارسو، وإيزابيلا مارسيفيتش-يندريشيك مديرة المستشفى، وعدد من ممثلي السلطات المحلية والمؤسسات والشركات التي تتعاون مع المستشفى ووسائل الإعلام.

كما حضر من سفارة الدولة سوسن عباس العلوي سكرتير ثاني والتي قامت بالتنسيق لمشروع التبرع من جانب السفارة.

وأعربت مديرة مستشفى وارسو للأطفال عن شكرها وتقديرها لدولة الإمارات، وقدمت شهادة شكر وتقدير على تبرع سفارة الدولة بوارسو بالجهاز المذكور، مما سيساعد المستشفى على تأمين ظروف علاج أفضل للمرضى الصغار.