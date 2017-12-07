توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع " المركز الوطني للأرصاد " أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام ومغبرا أحياناً، مع انخفاض في درجات الحرارة، وتزداد كميات السحب على بعض المناطق الساحلية والشمالية من الدولة، قد يصاحبها سقوط بعض الأمطار، والرياح نشطة إلى قوية السرعة بوجه عام خاصة فوق البحر، تكون مثيرة للغبار وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً على المناطق المكشوفة، ويكون البحر مضطربا إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي، ومتوسطا إلى مضطرب في بحر عمان.

حركة الرياح .. جنوبية غربية - شمالية غربية / 18 - 36 / 40 كم/ساعة على اليابس ، وتكون شمالية غربية / 30 - 45 / 55 كم / ساعة على البحر حالة البحر .. مضطرب - شديد الاضطراب .. وارتفاع الموج من 3-5 أقدام قرب الساحل ومن 6-8 أقدام بالعمق في البداية يزداد إلى 10-12 أقدام مع آخر الليل والصباح الباكر .. وأعلى مد عند الساعة 15:48وأدنى جزر عند الساعة 09:39.

درجات الحرارة نسب الرطوبة.

المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

أبوظبي 25 15 80 20.

دبي 26 17 70 15.

الشارقة 26 11 70 20.

عجمان 26 15 70 20.

أم القيوين 26 12 70 25.

رأس الخيمة 25 13 75 30.

الفجيرة 25 16 55 30 .

العين 26 13 50 10.

ليوا 25 14 85 30 .

الرويس 25 17 80 35.

السلع 25 17 80 40 .

دلما 25 20 80 35.

طنب الصغرى 25 21 75 40.

طنب الكبرى 25 21 75 40 .

أبوموسى 25 21 75 40 .