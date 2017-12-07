عمار النعيمي: كوادرنا قادرة على تطوير الخدمات الحكومية

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، قدرة الكوادر الوطنية والمؤهلة على تطوير جميع الخدمات الحكومية، بجهود فرق العمل التي تعمل بكل طاقاتها على التغيير، مشيراً إلى أن العالم يتطور، ولا بد من مواكبة هذا التطور، معرباً عن أمله أن يرى جميع الخدمات في حكومة عجمان ومؤسساتها وهيئاتها، والتي من خلالها نستطيع تقديم خدمات متميزة ومتطورة للمتعامل بأسرع وقت ممكن.

جاء ذلك خلال اطلاع سموه على عرض تقديمي حول «التصميم التفكيري»، والفوائد الملموسة التي حققتها كبرى المؤسسات العالمية والحكومات الرائدة في مجال تقديم الخدمات.

واستمع سموه، خلال اللقاء، الذي حضره في فندق عجمان سراي، إلى شرح وافٍ عن أهمية استخدام أدوات «التصميم التفكيري» ونتائجه على تطوير الخدمات والمؤسسات، ونتائج مشروع تصنيف الخدمات الحكومية في الإمارة، والذي تم تنفيذه خـلال المرحلـة الماضية.

وقال إن صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، يولي أهمية خاصة لتطوير المؤسسات الحكومية في الإمارة، بما يحقق النهضة الشاملة والتقدم المنشود في المجالات كافة، وأن الحكومة الرقمية تعد إحدى المؤسسات التي يقع على عاتقها معاونة وتمكين مؤسسات الحكومة، لتتماشى مع توجه الدولة بضرورة تقديم خدمات متطورة للمتعاملين معها.

تكريم

وكرم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ترافقه عهود شهيل، القائمين على البرنامج التدريبي والمتدربين من موظفي الدوائر الحكومية.

حضر اللقاء، الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والدكتور سعيد سيف المطروشي، الأمين العام للمجلس التنفيذي، وعهود شهيل المدير العام لحكومة عجمان الرقمية.