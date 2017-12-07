سارة الأميري:البرنامج يعكس إيمان القيادة بالشباب

أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للعلوم المتقدمة أن برنامج الإمارات لرواد الفضاء الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لاختيار وإعداد وتدريب أربعة رواد فضاء إماراتيين وإرسالهم في مهمات مختلفة إلى محطة الفضاء الدولية، يعكس إيمان قيادة الإمارات بالشباب.

وقالت معاليها في تدوينة عبر حسابها في «تويتر»: «برنامج رواد فضاء الإمارات يعكس إيمان قيادة الإمارات بالشباب.. هذا البرنامج له هدف علمي وبعد دولي، يضع الدولة على الخارطة العالمية».