سفارتنا في واشنطن تحتفل باليوم الوطني

احتفلت سفارة الدولة لدى واشنطن بمناسبة اليوم الوطني الـ 46 لقيام اتحاد دولة الإمارات، حيث استضاف معالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية خلال حفل غداء بمقر السفارة كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية بمن فيهم ويلبر روس وزير التجارة الأميركي وكبار قادة القوات المسلحة الأميركية إلى جانب مئات الضيوف ووسائل إعلام رفيعة المستوى وقادة قطاع الأعمال والمجتمع المحلي ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في الولايات المتحدة الأميركية.

وكان الحفل مناسبة لتسليط الضوء على الجوانب المشرقة في علاقات الإمارات والولايات المتحدة واتحادهما في سبيل الازدهار والعمل المشترك لتعميق العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما من أجل تعزيز المصالح المشتركة.

وأشاد معالي السفير العتيبة في كلمة له بالعلاقة القوية والراسخة بين البلدين، قائلاً: «ترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة بشراكة اقتصادية وتجارية قوية وذات وتيرة نمو عالية تحقق الرخاء للشعبين الإماراتي والأميركي»، مشيراً إلى أن التبادل التجاري مع دولة الإمارات يحقق للولايات المتحدة فائضاً تجارياً سنوياً بقيمة 19 مليار دولار، حيث تتيح الصادرات الأميركية مئات الآلاف من فرص العمل في الولايات المتحدة وتساعد دولة الإمارات على تنويع اقتصادها.

وأكد معاليه أن الإمارات ظلت وعلى مدى 8 سنوات على التوالي أكبر سوق للصادرات الأميركية في الشرق الأوسط، حيث تجاوزت قيمة التبادل التجاري بين البلدين 25 مليار دولار في عام 2016 استفادت منه مجموعة واسعة من قطاعات الأعمال.

علاقات

وأوضح معالي السفير العتيبة أن مجال الطيران التجاري المدني يعتبر الأساس للعلاقات الاقتصادية بين البلدين فشركات الطيران الإماراتية هي أكبر الجهات الدولية المستوردة لطائرات البوينغ الضخمة، مشيراً إلى أن خطوط طيران الإمارات والاتحاد استخدمتا أسطوليهما من الطائرات الأميركية الصنع لنقل عشرات الملايين من الزوار إلى الولايات المتحدة وهذه الرحلات الدولية تضخ مليارات الدولارات تستفيد منها قطاعات مجتمعية أميركية مختلفة وتدعم مئات الآلاف من فرص العمل في مجالات الخدمات الفندقية وتجارة التجزئة وقطاع الطيران المحلي.

وإلى جانب العلاقات التجارية الثنائية القائمة بين البلدين، تعد دولة الإمارات أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر من العالم العربي في الولايات المتحدة.

استثمار

ولتوضيح قوة الاستثمار الإماراتي الأجنبي المباشر في الولايات المتحدة سلط معالي السفير العتيبة الضوء على شركة «غلوبل فاوندريز» التي تعد ثاني أكبر مصنع في العالم لأشباه الموصلات، حيث يوظف هذا المصنع آلاف العمال الأميركيين من ذوي المهارات العالية في المناطق الشمالية بولاية نيويورك، ونيو انغلاند وكاليفورنيا.

كما تطرق إلى شركة مبادلة للاستثمار في أبوظبي التي أعلنت أخيراً عن افتتاح مكتب لها في مدينة سان فرانسيسكو من أجل إدارة حصتها البالغة 15 مليار دولار في صندوق الاستثمار في قطاع التقنيات «التكنولوجيا» المعروف باسم «سوفت بنك فيجن».