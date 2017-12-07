محمد بن زايد يعزي أحمد علي صالح في وفاة والده الرئيس اليمني السابق

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، واجب العزاء إلى أحمد علي صالح، في وفاة والده، علي عبد الله صالح، الرئيس اليمني السابق، وذلك خلال زيارته لمقر إقامته في أبوظبي. وأعرب سموه عن خالص تعازيه لأسرة الفقيد، راجياً من الله تعالى أن يمن على اليمن الشقيق بالأمن والأمان، وأن يعود إلى محيطه العربي سنداً وعوناً لأشقائه العرب.

من جهة ثانية، استقبل سموه الدكتور توماس كينيدي، رئيس مجلس إدارة شركة رايثيون المتخصصة في أنظمة الدفاع، حيث استعرضا التعاون ومجالات التنسيق بين الشركة والشركات والجهات المعنية بدولة الإمارات.