محمد بن زايد يعزّي أحمد علي صالح في وفاة والده الرئيس اليمني السابق

قدّم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، واجب العزاء إلى أحمد علي صالح في وفاة والده علي عبدالله صالح الرئيس اليمني السابق، وذلك خلال زيارته لمقر إقامته في أبوظبي.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد وذويه، سائلاً المولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، راجياً من الله تعالى أن يمن على اليمن الشقيق بالأمن والأمان، وأن يعود إلى محيطه العربي سنداً وعوناً لأشقائه العرب.

وقدّم واجب العزاء إلى جانب سموه.. الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.