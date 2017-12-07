محمد بن سعود وأحمد بن سعيد ومنصور بن محمد يحضرون أفراح الملا والفهيم

المصدر:
  • ■ دبي - وام
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■ محمد بن سعود وأحمد بن سعيد ومنصور بن محمد خلال حضور حفل الزفاف | وام

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حضر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان حفل الزفاف الذي أقامه يونس حسن الملا بمناسبة زفاف نجليه حمد إلى كريمة عبدالعزيز محمد الفهيم ومحمد إلى كريمة أحمد محمد الملا.

كما حضر الحفل الذي أقيم في فندق جراند حياة في إمارة دبي عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين والشخصيات والمدعوين وأهل وأصدقاء العرسان.

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