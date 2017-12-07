6.4 تريليونات دولار فائدة المستهلكين من تكنولوجيا الهواتف المتحركة

كشفت دراسة أجرتها «مجموعة بوسطن كونسلتينج غروب»، المتخصصة في مجال استراتيجيات الأعمال، أن تكنولوجيا الهواتف المتحركة، أصبحت تشكل قيمة هائلة للمستهلكين، وهي قيمة تتجاوز تكاليف شراء الهاتف المتحرك إلى حد كبير.

وفي الواقع، يقدّر المستهلكون حول العالم، قيمة تكنولوجيا المعلومات بمعدل 11 إلى 45 في المئة من دخلهم الشهري، وهي نسبة تتخطى بشكل كبير، معدل التكاليف التي يدفعونها لقاء الخدمات.

يتوقع المستهلكون، استمرار مساهمة الهاتف المتحرك في تطوير وتغيير حياتهم، عبر تقديم نطاق أوسع من الخدمات التي ستؤمن تواصلهم مع كل شيء، وفي أي مكان، في ظل أن إجمالي العائد السنوي للمستهلك، أي الفائدة التي يجنيها المستهلكون من تكنولوجيا الهواتف المتحركة، بما يتجاوز التكاليف التي يدفعونها، بلغت 6.4 تريليونات دولار أميركي.

وفي هذه الدراسة، بحثت مجموعة بوسطن كونسلتينج غروب، استخدامات تكنولوجيا الهواتف المتحركة وفوائدها في ست دول، هي الولايات المتحدة الأميركية، وألمانيا، وكوريا الجنوبية، والبرازيل، والصين، والهند. واستطلعت الدراسة آراء حوالي 7,500 مستهلك في أرجاء تلك الدول الست، بغية تحديد معدلات القيمة التي يحصل عليها المستهلكون من الهاتف المتحرك.

وخلصت الدراسة التحليلية، إلى أن الاتصال الدائم يسهّل حياة المستهلكين في الأسواق المتطورة، من خلال خدمات مثل إجراء الخدمات البنكية عبر الهاتف المتحرك، ومما يثير الاهتمام، أن المستهلكين في الأسواق المتطورة، يقدّرون قيمة تكنولوجيا الهواتف المتحركة، بما يصل إلى 6.000 دولار أميركي سنوياً، أو حوالي 12 % من دخله.