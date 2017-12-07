كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تعلن الجهات المشاركة في «الإمارات للسياسة العامة»

كشفت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، المؤسسة البحثية والتعليمية المتخصصة في السياسات العامة في العالم العربي، عن أهم الجهات المشاركة في الدورة الثانية من منتدى الإمارات للسياسة العامة، المنصة الرائدة على مستوى المنطقة، والتي تجمع نخبة من صناع القرار والمسؤولين والباحثين والأكاديميين وممثلي القطاع الخاص والمهتمين، وذلك خلال يومي 15-16 يناير المقبل، تحت عنوان «مستقبل الشراكة مع القطاع الخاص».

وتضم قائمة المشاركين في المنتدى ممثلين عن نخبة من الجهات والمؤسسات العالمية منها هيئة البنى التحتية والمشاريع البريطانية، والمؤسسة الوطنية للبحث التعليمي البريطانية، ومجلس التعاون الخليجي، ومجموعة أكوا القابضة السعودية، وشركة ماكسويل ستامب، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات الدولة، كوزارة الاقتصاد ووزارة التربية والتعليم، كما تشارك هيئة كهرباء ومياه دبي كراع بلاتيني للحدث، ودائرة المالية وهيئة الصحة بدبي، ومجموعة جيمس التعليمية كرعاة فضيين، وتضم قائمة شركاء المعرفة للمنتدى كلاً من جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وجامعة زايد، وكليات التقنية العليا والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولينكدإن ومايكروسوفت وغيرها من الجهات والمؤسسات المحلية والإقليمية.

وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: وفقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تشكل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بوصلة المرحلة القادمة من العمل الحكومي في دولة الإمارات، وركيزة أساسية لدعم عملية التحول إلى حكومة المستقبل، والانتقال بالعمل الحكومي من تشغيل البنية الأساسية للدولة، إلى مهمة وضع الرؤى والاستراتيجيات والإشراف على تنفيذها، ومراقبة جودة الخدمات المقدمة من قبل القطاع الخاص بهدف ضمان استدامتها. دبي - البيان