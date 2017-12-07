تكريم روسي أنقذ مواطناً من الغرق في بحر ياس بأبوظبي

كرّم اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، في مكتبه بالقيادة العامة للشرطة، الشاب دانيل بيكوف (روسي)، تقديراً لدوره الإنساني في إنقاذ مواطن من الغرق داخل مركبته التي سقطت في بحر ياس بأبوظبي بعدما فقد السيطرة عليها، وذلك حينما تصادف وجود المنقذ في الموقع، إذ لم يتردد لحظة، وقام بالقفز في الماء وانتشله بعدما كسر نافذة المركبة، وأخرجه منها بأمان.

وأثنى اللواء الشريفي على شجاعة المكرَّم، وتفانيه، وتصرفه النبيل في القيام بواجبه الإنساني والحضاري لنجدة المواطن وإنقاذ حياته، وأعرب دانيل بيكوف عن شكره وامتنانه على التكريم، مؤكداً أن ما قام به يعد جزءاً من واجبه الإنساني وتفانيه في مساعدة الآخرين.