لاختيار 4 من شباب الوطن سفراء في محطة الفضاء الدولية

محمد بن راشد يطلق برنامج روّاد الفضاء

المصدر:
  • Ⅶ دبي ـ البيان
التاريخ:

Ⅶ محمد بن راشد ومحمد بن زايد ومنصور بن زايد.. المسيرة مستمرة بقوة | أرشيفية

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أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برنامج الإمارات لروّاد الفضاء، الأول عربياً، لاختيار وإعداد وتدريب 4 رواد فضاء إماراتيين، وإرسالهم في مهمات مختلفة إلى محطة الفضاء الدولية ليكونوا سفراء الإمارات في الفضاء، خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأكد سموه، أن أبناء الإمارات سيكسرون حاجزاً جديداً في طموحهم الذي لن تحدّه سماء أو فضاء، ولا توجد قوة تقف أمام إرادة شعب يحب المستحيل.

وأضاف: «طموحاتنا لن تتوقف، لأن وراءها رجالاً، وإنجازاتنا لن تتباطأ، لأن معها عقولاً وأفكاراً، ومسيرتنا مستمرة بقوة، لأننا لا نلتفت للوراء، ولا يصل متردد ولا ينجح مشكك».

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