أحمد الفلاسي:خطوة تحلّق بالدولةإلى فضاء العالم

قال معالي الدكتور أحمد عبدالله بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، إن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» عن إطلاق أول برنامج «الإمارات لرواد الفضاء» لاختيار وإعداد وإرسال أول 4 رواد فضاء إماراتيين في مهمات فضائية، هو خطوة جديدة تحلق بدولة الإمارات إلى فضاء العالم وتضعها على طريقٍ متين نحو قطاع فضائي إماراتي رائد عالمياً.

ووجه معاليه رسالة إلى الشباب الإماراتي يحضهم فيها على الاستجابة لهذه المبادرة، وأبدى فيها إيمانه بقدرتهم على أخذ استكشاف الفضاء الذي يعتبر تحدياً عالميّاً، وتحويله إلى فرصة فريدة للإمارات تحقق بها طموحاتها في التطوير التكنولوجي وتعزيز الصناعات الداعمة لاقتصاد المعرفة، وتعمّق بها الدولة مساهمتها في إثراء المعرفة عالمياً، ومساعدة البشرية كلها.

واعتبر معاليه أن الإمارات تواصل من خلال هذا البرنامج قصة نجاحاتها الفضائية، بطموح ورؤية رسّخها مؤسس دولة الإمارات وباني نهضتها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».