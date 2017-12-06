محمد بن زايد يستقبل رئيس شركة رايثيون

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في قصر الشاطئ الدكتور توماس كينيدي رئيس مجلس إدارة شركة رايثيون المتخصصة في أنظمة الدفاع .

وجرى خلال اللقاء استعراض التعاون ومجالات التنسيق بين الشركة والشركات والجهات المعنية بدولة الامارات العربية المتحدة وأهمية تعزيز هذا التعاون وتطويره بما يخدم المصالح المتبادلة.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء معالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد ابوظبي.