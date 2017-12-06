محمد بن زايد يقدم واجب العزاء الى أحمد علي عبدالله صالح

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قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة واجب العزاء الى أحمد علي عبدالله صالح في وفاة والده “الرئيس اليمني السابق” خلال زيارته مقر إقامته في أبوظبي.

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