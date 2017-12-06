محمد بن زايد يقدم واجب العزاء الى أحمد علي عبدالله صالح

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة واجب العزاء الى أحمد علي عبدالله صالح في وفاة والده “الرئيس اليمني السابق” خلال زيارته مقر إقامته في أبوظبي.
قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة واجب العزاء الى أحمد علي عبدالله صالح في وفاة والده “الرئيس اليمني السابق” خلال زيارته مقر إقامته في أبوظبي.
أعلنت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان بدء تطبيق خدمة دفع رسوم المواقف لألف و38 موقفا على شارعي الاتحاد والشيخ راشد بن
الثقة والطيبة و"الفزعة مع أشباه الرجال" قادت (م) رجل أعمال خليجياً إلى قفص الاتهام، بتهمة في حال أدين بها قد تدخله
ضبط مركز شرطة المدينة في مديرية شرطة العاصمة بشرطة أبوظبي شخصين من الجنسية الأفريقية بتهمة سرقة أشخاص عن طريق ايهامهم
نجح فريق من طالبات جامعة الإمارات في الفوز بالمركز الأول لمنتدى الشباب لتحالف الجامعات الآسيوية ،عن محور "التنمية
نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله على حسابه في
شهدت القرية العالمية، الوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، حضور أكثر من 500 ألف ضيف خلال عطلة
أعلنت دائرة النقل في أبوظبي عن إطلاق مشروع طريق حيوي جديد، يربط شارع الشيخ زايد بن سلطان مع جزيرتي أم لفينة والريم، جاء
تضمن هذا البرنامج الطموح عدة مشاريع كبرى كان من بينها برنامج الإمارات لرواد الفضاء، وهو برنامج يرسم مساراً واعداً للتنمية البشرية، والإعداد العلمي..
وجه العضو سعيد صالح الرميثي سؤالا إلى معالي الدكتور أحمد عبدالله بالهول الفلاسي وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة من حول " المنح الدراسية داخل الدولة
أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن أول برنامج
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،
أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،