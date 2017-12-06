تطبيق دفع رسوم المواقف على شارعي الاتحاد وراشد بن حميد في عجمان السبت

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان بدء تطبيق خدمة دفع رسوم المواقف لألف و38 موقفا على شارعي الاتحاد والشيخ راشد بن حميد بدءا من يوم السبت الموافق التاسع من ديسمبر الجاري وذلك من الساعة الثامنة صباحا وحتى الواحدة ظهرا ومن الساعة الخامسة حتى التاسعة مساء.

وقال الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية في الدائرة إن القرار سيدخل حيز التنفيذ بدءا من يوم السبت المقبل للحفاظ على انسيابية الحركة المرورية في الشارعين الحيويين اللذين يشهدان حركة دائمة على مدار الساعة مما يستوجب إيجاد مواقف نظامية تواجه ظاهرة استخدام المواقف بشكل عشوائي واستغلالها لفترات طويلة.

وأضاف أن الدائرة تعمل على تنظيم استخدام المواقف بما يخدم المصلحة العامة ولرفع فعالية المواقف لمستخدمي الطرق في إمارة عجمان مستهدفة توفير نظام فعال لإدارة مواقف السيارات في الإمارة لحل مشكلة الضغط على المواقف ولضمان توفير أكبر عدد من المواقف النظامية للجمهور.

وذكر ابن عمير أن سائقي المركبات تتوفر لديهم عدة طرق سهلة لدفع رسوم المواقف والتي تشمل التطبيق الذكي لخدمات المواقف " موقفي " الذي يمتاز بسهولة التعامل إضافة لخدمة دفع الرسوم عبر الرسائل النصية القصيرة والدفع التقليدي عن طريق أجهزة المواقف الموزعة في جميع القطاعات الخاضعة للرسوم .