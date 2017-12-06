دهنْ عودْ .. قصيدة لمحمد بن راشد

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله على حسابه في انستغرام قصيدة بعنوان "دهنْ عودْ":
لفظكْ عسَلْ وأمَّا السِّوالفْ دهنْ عودْ
وأنــــا آذوقْ الــلِّـي تــقـولْ وأشــمِّـهْ
مـتـخلِّينْ بـكْ خـوفْ واشـينْ وحْـسودْ
لــوُلـي شــريـكٍ فــيـكْ بـيـسيحْ دمِّــهْ
قـالـوا شـبـيهْ الـبـدرْ بـالـزِّينْ مـفـنودْ
لا واللهْ أنِّـــكْ يـاأريَـشْ الـعـينْ عـمِّـهْ
زيـنـكْ بـغـيرْ حــدودْ والـبـدرْ مـحدودْ
نــصْ الـشَّـهَرْ نــورَهْ وعـقِـبْ مـايتمِّهْ
أشـتاقْ لـكْ غـايبْ وحـاضرْ ومـوجودْ
وكــلِّ هـمِّـي كـيـفْ أنـا آصـيرِ هـمِّهْ