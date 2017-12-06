ماهو برنامج الإمارات لرواد الفضاء الذي أطلقه محمد بن راشد؟

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عن إطلاق "البرنامج الوطني للفضاء" في أبريل من عام 2017.

وتضمن هذا البرنامج الطموح عدة مشاريع كبرى كان من بينها برنامج الإمارات لرواد الفضاء، وهو برنامج يرسم مساراً واعداً للتنمية البشرية، والإعداد العلمي لفريق من الإماراتيين الذين سيتم تدريبهم وإعدادهم للسفر إلى الفضاء، إنه برنامجاً يتيح مساراً جديداً وسيكون له انعكاسات هامة على الكثير من القطاعات الحيوية، ويحقق رؤية القيادة ويمنح الوطن إرثاً علمياً يُلهم الأجيال الشابة لسنوات قادمة بالارتقاء نحو عنان السماء. ويعتبر هذا البرنامج واحداً من أكثر البرامج تشويقاً وإلهاماً للشباب والكوادر الإماراتية.

"برنامج رواد فضاء الإمارات" سيقوم بانتقاء أفضل المتقدمين الإماراتيين والمتفوقين دراسياً، للانضمام إلى مسار تدريبي مكثف تم وضعه وفق أعلى المعايير كي يكونوا على أهبة الاستعداد للسفر والانضمام للعمل مع رواد وعلماء الفضاء الآخرين، والاضطلاع بمهام علمية تستكمل الأبحاث المطلوبة للإعداد للرحلات الفضائية المخطط إطلاقها مستقبلاً وإيجاد حلولاً للكثير من التحديات، وإثراء المعرفة الإنسانية والمجتمع العلمي من حول العالم.

تم إعداد "برنامج الإمارات لرواد الفضاء" تحت مظلة "مركز محمد بن راشد للفضاء"، وقد بدأت رحلة البحث عن رائد/رائدة الفضاء الإماراتي/الإماراتية من أجل أن يتشكل الفريق الوطني المتخصص في السفر إلى الفضاء في أقرب فرصة، تحقيقاً لطموحات دولة الإمارات في استكشاف الفضاء والارتقاء إلى قمم جديدة من الازدهار والتقدم.

أهداف برامج رواد فضاء الإمارات

تكريساً لرؤية قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة عندما تم إطلاق "برنامج الإمارات الوطني للفضاء" والتي تستهدف تطوير قطاع الفضاء الوطني، فإن برنامج الإمارات لرواد الفضاء يحمل الأهداف التالية:

• تأهيل الدفعة الأولى من رواد الفضاء الإماراتيين للسفر إلى الفضاء بعد مسارات تدريبية مكثفة

• إرسال رواد الفضاء الإماراتيين إلى الفضاء بهدف القيام بتجارب علمية تعود بالنفع على البشرية

• تشجيع ثقافة الاستكشاف في دولة الإمارات وتحفيز وإلهام الأجيال الشابة

• ترسيخ مكانة دولة الإمارات كشريك عالمي في رحلات الفضاء المأهولة

• دعم رؤية دولة الإمارات القائمة على بناء مستقبل يعتمد اقتصاد المعرفة