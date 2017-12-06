محمد بن راشد يعلن أول برنامج لاختيار وإرسال 4 رواد فضاء إماراتيين في مهمات فضائية

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن أول برنامج لاختيار وإعداد وارسال أول 4 رواد فضاء إماراتيين في مهمات فضائية.

وقال سموه في حسابه على تويتر " في يوم من أيامنا الوطنية التي سيخلدها تاريخنا.. نعلن عن أول برنامج لاختيار وإعداد وارسال أول 4 رواد فضاء إماراتيين في مهمات فضائية .. سيكسر أبناء الامارات حاجزاً جديداً في طموحهم الذي لن تحدّه سماء.. أو فضاء.. ولا توجد قوة تقف أمام إرادة شعب يحب المستحيل".

وأضاف " طموحاتنا لن تتوقف.. لأن وراءها رجالاً.. وإنجازاتنا لن تتباطأ لأن معها عقولاً وأفكاراً.. ومسيرتنا مستمرة بقوة لأننا لا نلتفت للوراء.. ولا يصل متردد.. ولا ينجح مشكك".

وتابع سموه : أدعو شبابنا وشاباتنا للتسجيل في برنامج الإمارات لرواد الفضاء عبر مركز محمد بن راشد للفضاء. سيتم اختيار الأفضل والأقدر والأكثر كفاءة ليكونوا سفراءنا للفضاء. وأؤكد أن كل شاب وشابة لهم دور في مستقبل الإمارات.. على أرضها أو في سمائها أو عبر فضاء كونها الفسيح http://www.mbrsc.ae/astronauts