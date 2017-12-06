«اتحادية الكهرباء» تفعّل رسوم التأمين لسكن المواطن الثاني

بدأت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء تطبيق تفعيل رسوم التأمين عن سكن المواطن الثاني الخاص والزراعي اعتباراً من العام الجاري، ويتراوح التأمين على الماء من 500 إلى 2000 درهم بحسب قطر عداد المياه، فيما تتراوح قيمة التأمين للكهرباء بين 1500 إلى 15000 درهم، وفقاً لنوعية عداد الكهرباء، العداد ذي الوجه الواحد، وذي الثلاثة وجوه، وعداد الجهد المرتفع.

وقال محمد صالح مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء لـ«البيان»: منذ تأسيس الهيئة تتضمن شروط التعاقد تحمل المتعامل قيمة التأمين، وبعد أن بدأنا تطبيق نظام الفوترة وعلاقات المتعاملين «ساب»، وتحديث بيانات المتعاملين تبين لنا أن الرقم الموحد لدى عدد من المتعاملين المواطنين يتضمن أكثر من حساب لدى الهيئة، واكتشفنا حالات خلال العام الحالي أثناء عمليات التفتيش الدوري لهذه الحسابات أو من خلال تحديث بيانات المتعاملين بأنه تم استخدام سكن الثاني لأغراض أخرى كتأجير وبيع أو لغرض تجاري من دون الرجوع للهيئة مما يكبدنا خسائر نتيجة عدم سداد لفرق رسوم التوصيل، وفرقة تعرفة الاستهلاك المدعومة للمواطن، وبتحميل مبالغ التأمين على هذه الحسابات كضمان للاستهلاك يلزم المتعامل مراجعة الهيئة في حال تم تأجير أو بيع السكن لاسترداد المبالغ الدائنة وسداد فرق رسوم التوصيل.

إجراءات

وأوضح محمد صالح أن الهيئة تقوم بتحميل التأمين الأقل على سكن المواطن مقارنة بين السكن الأول والثاني فيما يتعلق بنوعية عدادات الكهرباء والماء المركبة.

وقال إن الهيئة وضعت الإجراءات اللازمة بما يخص سكن المواطن الثاني حيث تتميز بأن تكون رسوم التوصيل وتعرفة الاستهلاك تحت فئة المواطن شريطة أن يكون الاستخدام لغرض السكن فقط سواء من قبله أو الأهل من فئة (الوالدين والأبناء والزوجة المطلقة/‏‏ الأرملة أو الأخوة) ويكون المتعامل على العلم بذلك أثناء التوقيع على شروط وضوابط الهيئة عند تفعيل وتوصيل الخدمة.

وأضاف: تسعى الهيئة إلى توفير الدعم المتميز في خدمات الكهرباء والماء للمتعاملين وذلك بتطوير وتحسين خدماتها وتعزيز المسؤولية تجاه المتعاملين دون أن تغفل ضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية وكفاءة وفي الوقت المحدد.