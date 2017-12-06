«دبي للسكري» يحصل على اعتراف دولي كمركز تميّز في رعاية المرضى

حققت هيئة الصحة في دبي امس إنجازاً عالمياً جديداً تمثل في حصول مركز دبي للسكري على شهادة عالمية كمركز تميز في رعاية المرضى من قبل الجمعية العالمية للسكري، وذلك كأول مركز على مستوى المنطقة يحصل على هذا الاعتراف الدولي.

وقد تسلم الدكتور محمد فاروقي مدير المركز وفريق عمل المركز شهادة الاعتراف الدولية خلال انعقاد مؤتمر الاتحاد الدولي للسكري 2017 في أبوظبي.

وأكد الدكتور أحمد بن كلبان المدير التنفيذي لقطاع المستشفيات في الهيئة أهمية هذا الإنجاز الذي يأتي استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بضرورة حصول المستشفيات والمراكز الصحية العاملة في الإمارة على الاعتماد الدولي.

وأشار إلى أن التزام مستشفيات ومراكز الهيئة بمعايير الهيئات الدولية لاعتماد المؤسسات الصحية ليس هدفاً بحد ذاته وإنما وسيلة من وسائل النهوض والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

وقال إن الجمعية العالمية للسكري زارت المركز قبل فترة واطلعت على كافة الإجراءات المتبعة قبل الحصول على الاعتراف الدولي.ولفت إلى أن المركز تقدم أيضاً بطلب للحصول على شهادة اللجنة الدولية المشتركة متوقعاً أن يتم الحصول على الشهادة خلال الأشهر القريبة المقبلة.

وأكد ابن كلبان التزام الهيئة بمواصلة تقديم خدماتها وفقاً للمعايير العالمية، مشيراً إلى أن حصول مستشفيات ومراكز الهيئة على الاعتمادات الدولية يعكس التزام الهيئة بالتميز في رعاية وسلامة المرضى.