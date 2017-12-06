تقنية لتصغير المعدة عن طريق المنظار الفموي

كشف الدكتور علي خماس استشاري جراحة السمنة في مستشفى راشد رئيس جمعية الإمارات لجراحة السمنة رئيس المؤتمر الخامس للجمعية الخليجية لجراحة السمنة أن المؤتمر الذي ستنطلق فعالياته غداً في دبي سيناقش أحدث التقنيات العالمية، مثل تقنية تصغير المعدة عن طريق المنظار الفموي إضافة إلى استخدامات الكبسولة الذكية أو ما يعرف بـ«بالون المعدة» للتخلص من الوزن الزائد. ويشارك في المؤتمر رئيس الجمعية العالمية لجراحة السمنة و400 طبيب من الدول العربية والخليجية إضافة إلى أطباء عالميين من أميركا وفرنسا والهند والبرازيل لاستعراض آخر المستجدات العالمية في هذا المجال، والبدء بوضع الترتيبات الخاصة باستضافة دولة الإمارات كأول دولة عربية للمؤتمر العالمي لجراحة السمنة في سبتمبر 2018 الذي فازت باستضافته في عام 2014.



وقال الدكتور علي خماس إن المؤتمر سيناقش التقنيات غير الجراحية لتخفيف الوزن وافضل الممارسات الجراحية لعلاج السمنة ومرض السكري وعمليات إعادة الجراحة لبعض الأشخاص الذين يعانون من المضاعفات وعودة الوزن مرة ثانية.ولفت إلى أنه سيسبق المؤتمر تنظيم 3 ورش عمل، الأولى حول تحويل مسار المعدة، والثانية عن علاج السمنة بالمنظار الفموي والثالثة عن افضل الطرق لعمل البحوث الطبية.



