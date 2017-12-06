«صُن سُمعتك» فيلم توعوي لشرطة دبي عن مخاطر الابتزاز الإلكتروني

بدأت شرطة دبي بث فيلم توعوي عن مخاطر الابتزاز الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك استمراراً لحملة شرطة دبي «صُن سُمعتك» للتوعية بمخاطر الابتزاز الإلكتروني التي أطلقت مطلع الشهر الماضي.

ويظهر الفيلم الذي قام بأدائه مجموعة من موظفات شرطة دبي بوصول رابط مجهول لإحدى الفتيات يفيد بربحها هاتفا متحركا وبمجرد أن ضغطت على الرابط تم تهكير الهاتف وسحب كافة الصور وبدأ المبتز على الجانب الآخر في إرسال الصور إلى الضحية واخبرها أنه على استعداد لنشر الصور ومحتويات الهاتف على الإنترنت إذا لم تنصاع لطلباته.

يذكر أن شرطة دبي قامت بإغلاق 10 آلاف موقع وحساب إلكتروني متورط في جرائم إلكترونية العام الجاري بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات، كما تم تسجيل 83 بلاغ تهديد وابتزاز إلكتروني منذ بداية العام، كما إن اغلب الحالات المسجلة ابتزاز جنسي أو مادي، وأن الشريحة الأكبر من الضحايا من عمر 26 إلى 35 عاما.

ويمكن إبلاغ الشرطة عن هذا النوع من الجرائم من أجل حمايتهم عبر الاتصال على الرقم 901.

ودعت شرطة دبي أفراد المجتمع إلى عدم فتح أي روابط مجهولة أو الدخول إلى مواقع مشبوهة وأنه في حال التعرض للابتزاز فإن المطلوب اللجوء فورا إلى الجهات المختصة المعنية بالسلامة والأمن الإلكتروني، وعدم القيام بحذف الرسائل الخاصة بالابتزاز عن البريد الإلكتروني والمستخدمة في التهديد كونها تعتبر أدلة إدانة تستخدمها الشرطة، وقدمت شرطة دبي عبر نشرات توعوية في المؤتمر شرحاً حول خطوات مواجهة الابتزاز الإلكتروني والتي تتمثل في عدم قبول صداقات من أشخاص غير معروفين على مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم الرضوخ للابتزاز، وعدم دفع أي مبالغ مالية للمبتزين مهما كانت قيمة المبلغ، إلى جانب عدم الاكتراث أو الاهتمام أو الضعف أمام المُبتزين والتعامل بهدوء وقطع الاتصال معهم كلياً وتجنب التواصل معهم.

وحثت شرطة دبي أولياء الأمور على تعليم أبنائهم لعدم إعطاء أي معلومات شخصية أو صور إلى أشخاص غرباء التقوا بهم على الإنترنت، وعدم نشر أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني، والطلب من الأبناء أن يقدموا على إبلاغ الأهل حول ما إذا كانوا يتعرضون إلى مضايقات عبر شبكات التواصل الاجتماعي.