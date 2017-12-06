المري يوجّه بزيادة التنسيق بين أعضاء لجنة تأمين فعاليات رأس السنة

ترأس اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الاجتماع الأول للجنة تأمين فعاليات رأس السنة الميلادية 2018م، في قاعة مركز العمليات بوسط مدينة دبي.

ووجه المري بعمل سيناريو مشترك محاكٍ للواقع بهدف زيادة التنسيق والانسجام بين جميع أعضاء اللجنة، كما وجه الدفاع المدني بالمرور على المباني والفنادق للتأكد من سلامة طفايات الحريق وصيانة كل معدات الأمن والسلامة.

حضر الاجتماع العميد عبدالله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، رئيس لجنة تأمين الفعاليات، وأحمد ثاني المطروشي، العضو المنتدب لمجموعة إعمار العقارية، والعميد خليفة بن دراي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، والعميد راشد خليفة المعصم، مساعد المدير العام لشؤون الإطفاء والإنقاذ، وممثلي لجنة تأمين الفعاليات من جميع الهيئات والمؤسسات في حكومة دبي.

خبرة كبيرة

وقال القائد العام لشرطة دبي إن احتفالية رأس السنة تعد من أهم الفعاليات التي تنظمها إمارة دبي، وقد باتت تشغل حيزاً عالمياً لافتاً، إذ صارت كل وسائل الإعلام تسلط الضوء على برج خليفة، مكان الحدث الرئيسي، وتنقل الاحتفالات في مقدمة أخبارها أسوة بباقي العواصم العالمية المشهورة، بل صار برج خليفة يتصدر تلك الأخبار معلناً عن بدء عام جديد بحلة جديدة من الإضاءة والتألق والألعاب بحضور مئات الآلاف وملايين المشاهدين.

وأشاد المري بفريق لجنة تأمين الفعاليات الذي يزداد تطوراً وانسجاماً كل سنة، وقد بدا ذلك واضحاً في الكثير من الفعاليات التي يديرها الفريق والذي اكتسب خبرة كبيرة في هذا المجال.

ووجه القائد العام لشرطة دبي الإدارة العامة للمرور بالتشاور والاجتماع مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي لحل بعض التحديات المرورية المتمثلة في الازدحام المروري وعبور المشاة في شارع الشيخ زايد بشكل عشوائي.