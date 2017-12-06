سيف وحامد وعبدالله وعمر بن زايد والشيوخ يحضرون أفراح السويدي

المصدر:
  • ■ أبوظبي - وام
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حضر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة أمس الحفل الذي أقامه أحمد خليفة السويدي ممثل صاحب السمو رئيس الدولة بمناسبة زفاف عمر محمد بن خليفة بن يوسف السويدي إلى كريمة محمد أحمد بن خليفة السويدي وذلك بقاعة نادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي.

كما حضر الحفل الشيخ محمد بن بطي آل حامد ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح واللواء الركن البحري الطيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان قائد القوات البحرية والشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان والشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي وعدد من الشيوخ والمعالي الوزراء والسفراء وكبار الشخصيات وأعيان البلاد وجمع من المدعوين.

وتخلل الحفل عروض لفرقة العيالة من التراث الشعبي الإماراتي.

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