عبدالله بن زايد يبحث تعزيز العلاقات مع البرازيل

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أمس راوول جانفسان بيتو وزير الدفاع البرازيلي.



بحث الجانبان خلال اللقاء، الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، سبل تطوير علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين ولا سيما في الم

جالات الأمنية والعسكرية، وتبادلا وجهات النظر بشأن مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك من بينها جهود المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة وزير الدفاع البرازيلي، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها الثنائية مع البرازيل في المجالات كافة.



من جانبه أكد راوول جانفسان بيتو العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات والبرازيل مشيراً إلى أن هناك حرصاً على تعزيز أوجه التعاون بين البلدين في شتى المجالات.



وأشاد بالمكانة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي والدور الذي تقوم به لمكافحة الإرهاب وتعزيز فرص السلام والاستقرار في المنطقة.