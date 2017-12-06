3.9 ملايين راكب للنقل الجماعي خلال العطلة الماضية في دبي

أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن وسائل النقل الجماعي التابعة لها نقلت (3) ملايين و(964) ألفاً و(179) راكباً، خلال عطلة المولد النبوي الشريف ويوم الشهيد واليوم الوطني من (30) نوفمبر وحتى (3) ديسمبر الجاري، وذلك عبر المترو والترام والحافلات العامة ووسائل النقل البحري.

وبلغ عدد الركاب، الذين تنقّلوا عبر مترو دبي خلال العطلة المذكورة مليونين و(44) ألفاً و(827) راكباً، ووصل عدد ركاب الحافلات العامة إلى مليون و(599) ألفاً و(238) راكباً، وبلغ عدد الركاب المنقولين عبر وسائل النقل البحري (243) ألفاً و(448) راكباً، فيما نقل ترام دبي (76) ألفاً و(666) راكباً.

التزام

وأكدت هيئة الطرق والمواصلات التزامها وحرصها المتواصل على تحقيق أعلى معدلات السعادة والرضا للناس من مختلف شرائح المجتمع، ومنهم مرتادي المواصلات العامة، وذلك من خلال توفير وسائل نقل تمتاز بالأمان والراحة والمتانة، ومزوّدة بآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال.