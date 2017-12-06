محمد بن زايد: جهود الإمارات للحفاظ على الصقارة وتراثها بدأت في عهد زايد

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس في مجلس قصر المقام في مدينة العين الصقارين المشاركين في مهرجان الصداقة الدولي الرابع للبيزرة، الذي بدأ أمس الأول في أبوظبي ويستمر حتى الـ 9 من ديسمبر الجاري.

ورحب سموه بالصقارين وتبادل معهم الأحاديث الودية حول فعالياتهم وأنشطتهم خلال المهرجان والأهداف حول إقامة مثل هذه المهرجانات ودورها في تبادل الخبرات والعادات والتقاليد في ممارسة الصيد بالصقور.

واستذكر سموه معهم ذكريات إقامة أول مهرجان عام 1976 والذي عقد تحت رعاية وتوجيه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ورؤيته في تلك المرحلة في الحفاظ على تراث إنساني مشترك. وأكد سموه أن جهود دولة الإمارات العربية المتحدة والتي بدأت في عهد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد ما زالت مستمرة وتحظى باهتمام ورعاية القيادة الحكيمة في الحفاظ على فن الصقارة وتراثها العريق وتحرص على مشاركة الشعوب الأخرى التجارب والتقاليد الأصيلة في ممارسة هذا النوع من الصيد ونقل هذا التراث إلى الأجيال الحالية وفق منهجية منظمة ومدروسة وتراعي الحياة البرية والحفاظ على البيئة.

ومن جانبهم عبر الصقارون ومنهم 27 صقاراً شاركوا في الدورة الأولى، عن سعادتهم بهذه المشاركة النوعية والتي بدأت منذ عهد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد وأثمرت فعالية دولية لها وزنها وحضورها الدولي في تنظيم ممارسة رياضة الصقارة وتبادل الخبرات والتجارب حول هذه الرياضية.

700

وكان المهرجان انطلق أمس الأول في منتجع «تلال رماح» بتنظيم من نادي صقاري الإمارات وشراكة مع الاتحاد العالمي للصقارة وجامعة نيويورك في أبوظبي ومشاركة أكثر من 700 صقار وباحث يمثلون 90 بلداً وبحضور منظمات دولية تعنى بالصقارة والبيئة وصون التراث.

ويتطرق المشاركون إلى عدد من الموضوعات التي تهم الصقارين في مختلف أنحاء العالم مثل تراث الصقارة عبر التاريخ والاتفاقيات والتشريعات الدولية للصيد والاستراتيجيات المستقبلية للصقارة في العالم والتقنيات والأساليب السليمة في الحفاظ على الصقور وطرائدها.

حضر مجلس سموه في قصر المقام، سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، والشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين. ورافق الصقارين معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع نائب رئيس مجلس إدارة نادي صقاري الإمارات.

تجمع عالمي

يعد مهرجان الصداقة الدولي للبيزرة أكبر محفل دولي للصقارة في العالم فهو يجمع الصقارين والباحثين والخبراء والعديد من المنظمات المحلية والدولية المعنية بالحفاظ على تراث الصقارة.