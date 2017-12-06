استقبل الصقارين المشاركين في مهرجان الصداقة الدولي للبيزرة

محمد بن زايد: الإمارات تنقل تراثها للأجيال بمنهجية مدروسة

المصدر:
  • Ⅶ العين ـ وام
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Ⅶ محمد بن زايد خلال استقبال الصقارين المشاركين في المهرجان | تصوير: محمد الحمادي

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن جهود دولة الإمارات، والتي بدأت في عهد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ما زالت مستمرة وتحظى باهتمام ورعاية القيادة الحكيمة في الحفاظ على فن الصقارة وتراثها العريق، وتحرص على مشاركة الشعوب الأخرى التجارب والتقاليد الأصيلة في ممارسة هذا النوع من الصيد ونقل هذا التراث إلى الأجيال الحالية وفق منهجية منظمة ومدروسة وتراعي الحياة البرية والحفاظ على البيئة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه أمس في مجلس قصر المقام في مدينة العين الصقارين المشاركين في مهرجان الصداقة الدولي الرابع للبيزرة الذي بدأ أول من أمس، في أبوظبي ويستمر حتى التاسع من ديسمبر الجاري. ورحب سموه بالصقارين وتبادل معهم الأحاديث الودية حول فعالياتهم وأنشطتهم خلال المهرجان.

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