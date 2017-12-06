2.6 مليون تحميل لتطبيق شرطة دبي على أجهزة الهواتف الذكية

أكد العميد خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي، أن عدد الأشخاص الذين قاموا بتحميل تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية حتى الآن، تخطى حاجز المليونين، بواقع 2 مليون و681 ألفاً و855 تحميلاً، وذلك على أجهزة «أيفون» و«أندرويد».

وأشار العميد الرزوقي إلى أن وجود ارتفاع كبير في عدد الأشخاص المستفيدين من الخدمات المقدمة عبر تطبيق شرطة دبي يرجع إلى ما يوفره التطبيق من خدمات مهمة تسهل الحياة على الناس وتمكنهم من تقديم الطلبات والاستعلام عن معاملاتهم بسهولة ويسر، مبيناً أن تحميل الأشخاص عبر نظام الأيفون كان الأكبر بواقع مليون و707 آلاف و118 تحميلاً، مقارنة بـ 974 ألفاً و737 تحميلاً عبر الأجهزة المستخدمة لنظام الأندرويد، كما بلغ عدد المعاملات على تطبيقات شرطة دبي الذكية منذ بداية عام 2017 وحتى تاريخه 151 ألفاً و361 معاملة.

يذكر أن هذه المبادرات والتوجهات نحو الخدمات الذكية تأتي بمتابعة مباشرة من القيادة العليا في شرطة دبي، وفي إطار الجهود المتواصلة لفريق الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي وبالتعاون مع الإدارات العامة الرئيسية في شرطة دبي بتحويل جميع الخدمات التي تقدمها للجمهور إلى خدمات بنسخة مطورة متوفرة عبر الهواتف الذكية، وذلك في ظل توجهات حكومة دبي الذكية ومبادرات مدينة دبي الأذكى عالمياً.