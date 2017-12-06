عمرو موسى: التكيّف مع القرن 21 مفتاح تقدم العالم العربي

استضافت أكاديمية الإمارات الدبلوماسية في مقرها، عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، وزير خارجية جمهورية مصر العربية السابق، في محاضرة تفاعلية بعنوان «مستقبل العالم العربي في إطار نظام إقليمي جديد».

وكان في استقبال موسى، برناردينو ليون مدير عام أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، وخلال المحاضرة التفاعلية التي ألقاها موسى أمام طلبة الأكاديمية، أكد الدبلوماسي المخضرم، أهمية القدرة على التكيّف مع القرن الحادي والعشرين، كونها مفتاح التقدم المستمر في العالم العربي.

وسلط موسى، الضوء على أهمية أن تكون الدبلوماسية متطورة واستباقية وابتكارية ومتعددة الاتجاهات، لضمان نجاح جهود التصدي للتحديات الحالية والمستقبلية.

وأشاد موسى ببرنامج الأكاديمية حول دبلوماسية القرن الحادي والعشرين، قائلاً: «من أهم الخطوات التي علينا اتخاذها في الوقت الحاضر، هي أن نعيد تقييم الأدوات التي نقوم باستخدامها لإعداد دبلوماسيينا المستقبليين.

وقال ليون: «مع خبرته الواسعة الممتدة لأكثر من 50 عاماً في الخدمة المدنية في المنطقة، يعد عمرو موسى مثالاً يحتذى به، وليس مجرد دبلوماسي ناجح، بل هو دبلوماسي يعي أهمية القدرة على التكيّف».