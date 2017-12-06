«الياه سات» تستعد لإطلاق «الياه 3» من غويانا الفرنسية 25 يناير

كشفت كلٌ من شركة «الياه للاتصالات الفضائية» (الياه سات)، التابعة لشركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، و«أوربيتال إيه تي كي»، عن وصول القمر الصناعي «الياه 3» إلى موقع الإطلاق في قاعدة كورو بجزيرة غويانا الفرنسية، وذلك استعداداً لإطلاقه المرتقب في 25 يناير 2018.

وسيعزز القمر «الياه 3»، تغطية خدمات شركة «الياه سات»، لتشمل 19 سوقاً إضافية في القارة الأفريقية، وسيتيح لها الدخول لأول مرة إلى البرازيل، لتقدم خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية بأسعار تنافسية، سيستفيد منها نحو 60 % من سكان قارة أفريقيا، وأكثر من 95 % من سكان البرازيل.

توسّع

وقال ماركوس فيلاسا، الرئيس التنفيذي للشؤون التقنية في «الياه سات»: «يمثل «الياه 3»، ركيزة أساسية في تجسيد رؤيتنا لخدمات «الياه سات»، ومن خلال توسيع نطاق خدماتنا لتصل إلى 60 % من سكان قارة أفريقيا، وأكثر من 95 % من سكان البرازيل، وهذا يصب في سعينا إلى سد الفجوة الرقمية، وتحقيق ترابط عالمي أقوى. ونتطلع باهتمام إطلاق «الياه 3»، الذي سيدعم طموحاتنا المستقبلية في تنمية «ياه كليك»، خدمة الإنترنت الفضائي، بالإضافة إلى مختلف خدمات الاتصالات الفضائية التي تشمل طائرات الركاب التجارية».

خطوة متقدمة

من جانبه، قال عامر خوري نائب رئيس قطاع أعمال الأقمار الصناعية في أوربيتال إي تي كي «يتوج تسليم القمر اليوم لقاعدة الإطلاق العمل الجماعي والتعاون بين أوربيتال إي تي كي والياه سات، ويسير بنا نحو خطوة متقدمة لتحقيق أهداف عملائنا».