«بيئة الشارقة» تحذّر من التحطيب الجائر وتتوعّد المخالفين

حذرت هنا سيف السويدي، عضو المجلس التنفيذي رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة من عمليات التحطيب الجائر للأشجار، داعية إلى الحفاظ عليها من العبث والتخريب كونها تحتاج إلى سنوات كي تنمو لافتة إلى تكثيف الرقابة على الثروة الحرجية، وزيادة الحملات من قبل المفتشين خلال إجازة اليوم الوطني وعموما خلال فصل الشتاء حيث تزداد الرحلات البرية، كاشفة عن ازدياد حجم المخالفات الخاصة بتحطيب الأشجار عن السنوات السابقة.

وقالت إنهم لن يتهاونوا مع أي شخص يقوم بقطع الأشجار في صورة مخالفة، مبينة انه تم وضع غرامات موجعة بحق المخالفين أسهمت في إحجام البعض عن ارتكابها. وذكرت أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب إلى جانب تكثيف الرقابة تطبيق القانون في معاقبة كل من يعتدي على هذه الثروة الوطنية، لأن قيمة الأشجار عالية فإلى جانب القيمة الجمالية فهي تسهم في تحقيق التوازن البيئي والحفاظ على التنوع الحيوي وبعض الأشجار عمرها طويل جدا منها 30 سنة و 50 ومائة سنة.

وقالت:إن الغرامات «رادعة وتتضمن» الصيد الجائر وإيذاء الحيوانات 10 آلاف درهم، التحطيب الجائر عشرة آلاف، المرور العشوائي من أماكن نمو النباتات ألف درهم، رمي المخلفات بعد الشواء وبقايا الطعام ألفا درهم بعد أن كانت ألف درهم. وأهابت السويدي بالمرتادين خاصة مع اعتدال المناخ بالتعاون في الحفاظ على الغطاء النباتي الطبيعي وعدم الاحتطاب والإضرار بالأشجار والشجيرات واستخدام البدائل المناسبة، موضحة أن حكومة الشارقة تولي البيئة الطبيعية أهمية بالغة وينبغي الحفاظ عليها.