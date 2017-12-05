«أم الإمارات» تفتتح مستشفى «هيلث بوينت» في أبوظبي

افتتحت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، مساء أمس الأول، مستشفى هيلث بوينت في أبوظبي - أحد المستشفيات التابعة لشركة مبادلة للرعاية الصحية. وأكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك عقب إزاحة الستار عن اللوحة الجدارية لافتتاح المستشفى، أهمية توفير الرعاية الصحية لأمهات وأطفال دولة الإمارات والعالم أجمع.

وشددت سموها على أهمية دور قطاع الرعاية الصحية في دعم التطور المستمر للدولة، مؤكدة أهمية مشاركة العنصر النسائي في العيادات وتقلدها لمناصب وأدوار قيادية من شأنها المساهمة في ازدهار المجتمع.

ويعتبر مستشفى هيلث بوينت مستشفى متعدد التخصصات ويجمع 3 مراكز للتميز الطبي وهي مركز جراحة الركبة والطب الرياضي، ومركز ووريدول للعمود الفقري، ومركز علاج وجراحة السمنة. كما افتتحت سموها الجناح الجديد والخاص بالعناية بصحة المرأة، إضافة إلى عيادة أسنان مزودة بـ 16 كرسياً بجانب مختبر داخلي للأسنان ومرافق طب الأسنان المخصصة للأطفال.

وكان في استقبال سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، الدكتور خوسيه لوبيز الرئيس التنفيذي في مستشفى هيلث بوينت والدكتورة مي أحمد الجابر نائب المدير الطبي في مستشفى هيلث بوينت وعدد من الأطباء والإداريين في المستشفى.

ومن جهته أعرب وليد المقرب المهيري نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمارات البديلة والبنية التحتية في شركة «مبادلة»، عن سعادته بافتتاح سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للمستشفى، مشيراً إلى التزام شركته بدعم تطوير قطاع الرعاية الصحية على المستوى العالمي في أبوظبي.