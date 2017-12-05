محمد بن راشد: فخور بكم وبمستواكم العالي وما أبديتموه مـن مهـارات عسكرية

رعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حفل تخريج الدفعة 47 من المرشحين الطيارين والضباط الجويين في كلية خليفة بن زايد الجوية في مدينة العين صباح أمس، وقال سموه مخاطباً الخريجين: «أنا فخور بكم وبمستواكم العالي العلمي والعسكري وما أبديتموه من مهارات عسكرية وتدريبية رائعة ولياقة بدنية أثناء العرض العسكري الذي قدمتموه أمامنا في يوم تخرجكم الذي يتزامن مع احتفالات شعبنا باليوم الوطني الـ 46 لدولتنا العزيزة في ظل رعاية قائدنا صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، وفقكم الله تعالى، وعلى دروب الخير والعطاء والتضحية والفداء سدد خطاكم، سيروا على بركة الله».

وشهد الاحتفال إلى جانب سموه والذي جرى في مقر الكلية، سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع والفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة.

كما شهد الحفل، الفريق سيف الشعفار وكيل وزارة الداخلية وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، إلى جانب قادة أفرع القوات المسلحة والقيادات العسكرية والشرطية في الدولة ورؤساء البعثات الدبلوماسية والملحقين العسكريين في سفارات الدول الشقيقة والصديقة لدى الدولة إلى جانب أولياء أمور الخريجين وذويهم.

وبدأ الاحتفال لدى وصول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، المنصة الرئيسية حيث عزفت الموسيقى السلام الوطني، ثم قام سموه يرافقه قائد الكلية العميد ركن طيار خلف ناصر القبيسي بالتفتيش على طابور الخريجين، بعدها تليت آيات من الذكر الحكيم ثم مر الخريجون على هيئة استعراض عسكري أمام المنصة الرئيسية وسط تصفيق وتحيات الحضور، حيث عكس الاستعراض المهارات البدنية والعسكرية للخريجين والمستوى العالي من الضبط والربط وحسن التنظيم والانتظام.

وبعد ذلك أدى الخريجون قسم الولاء لدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، وأقسموا بأن يكونوا مطيعين لأوامر رؤسائهم في البر والجو والبحر، منفذين لجميع الأوامر التي تصدر إليهم داخل الدولة وخارجها وأن يزودوا عن حمى الوطن ومكتسباته الوطنية وسيادته وترابه وأن يسخروا جميع طاقاتهم ومعارفهم في خدمة الوطن الغالي ورفعته وإعلاء رايته.

علوم

وكان لقائد الكلية كلمة توجه فيها بالشكر والعرفان إلى صاحب السمو راعي الحفل، معلناً أن الخريجين نجحوا في استكمال متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس في علوم الطيران وعلوم الإسناد الجوي بعد إنهاء ثلاث سنوات من الدراسة والتدريب العملي في كلية خليفة بن زايد الجوية.

وأشار العميد ركن طيار خلف ناصر القبيسي إلى أن الدراسة في الكلية وتطوير مناهجها إنما يعكس رؤية قيادتنا الرشيدة في أن تكون دولتنا الحبيبة من بين أفضل دول العالم بحلول يوبيلها الذهبي بإذن الله تعالى، مشيراً في هذا السياق إلى أن الكلية تساهم في تحقيق هذه الرؤية الكريمة من خلال البرامج الأكاديمية والخطط التطويرية التي تواكب مستجدات البحوث العلمية والأكاديمية العالمية في قطاع علوم الطيران والإسناد الجوي وتحقق أعلى مستويات الإنجاز على صعيد استقطاب الكفاءات الأكاديمية وتخريج مرشحين مسلحين بالعلم والمعرفة والكفاءة العالية وفق أحدث استراتيجيات التعليم والتدريب.

وهنأ في ختام كلمته الخريجين من أبناء وبنات الوطن صقور الجو ودعاهم إلى مواصلة التدريب والتعلم واكتساب الخبرة والمعرفة كي يعبروا إلى ميادين الشرف والذود عن وطننا الغالي.

وإلى ذلك كرم صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المتفوقين الـ 10 وهنأهم على إنجازهم المشرف.

بعدها تمت مراسم تسليم وتسلم العلم من الدورة الحالية إلى الدورة التي تليها مشفوعاً بقسم العلم: «إني سلمتك هذا العلم مرفوعاً عالياً فأشهد، أقسم بالله العظيم أن أحافظ على هذا العلم مرفوعاً عالياً والله على ما أقول شهيد»، ثم استأذن قائد الطابور صاحب السمو راعي الحفل بالانصراف وغادر ميدان الاحتفال على هيئة استعراض عسكري مروراً من أمام المنصة الرئيسية والتقطت لسموه في ختام الحفل الصور التذكارية مع الخريجين وبارك لهم تخرجهم وهنأهم وذويهم على نجاحهم وانتقالهم إلى مرحلة جديدة في مسيرتهم نحو المجد والعلا وتحقيق الذات من خلال خدمة وطنهم ومجتمعهم وتوظيف طاقتهم ومعارفهم من أجل إعلاء راية الوطن والدفاع عن أمنه وسلامة أراضيه وحماية منجزاته الحضارية التي يعتز بها كل مواطن ومواطنة في بلدنا العزيز وكل مقيم على أرضه الطيبة.

محمد بن راشد يستقبل عدداً من السفراء والملحقين العسكريين

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على هامش تخريج الدفعة الـ 47 من المرشحين الطيارين في كلية خليفة بن زايد الجوية في مدينة العين، قبل ظهر أمس، سفراء الدول الشقيقة والملحقين العسكريين في سفارات الدول الشقيقة والصديقة لدى الدولة، الذين هنأوا سموه باليوم الوطني لدولتنا العزيزة، وباركوا لسموه تخريج كوكبة جديدة من شباب الوطن في كلية خليفة بن زايد الجوية، مشيدين بمستواهم العسكري ولياقتهم البدنية واستعراضهم العسكري الذي أبهر الحضور بمستوى الضبط والربط الذي يتحلون بهما.