سعود القاسمي يقدم واجب العزاء لأسرتي البغام والجروان

قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة أمس واجب العزاء إلى أسرتي البغام والجروان في وفاة المغفور لها بإذن الله الوالدة شيخة سلطان بوالعري.

وأعرب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة خلال زيارته خيمة العزاء في منطقة خزام في رأس الخيمة عن صادق العزاء والمواساة إلى أبناء الفقيدة يوسف أحمد البغام النعيمي وسلطان إبراهيم الجروان ووليد إبراهيم الجروان وإلى ذويها، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

رافق سموه خلال تقديم واجب العزاء الشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي.