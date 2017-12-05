«طرق دبي» تدشّن أول مركز متطوّر لنظام نمذجة معلومات الأصول

افتتح مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، مركز نظام نمذجة معلومات الأصول في المبنى الرئيس للهيئة، لتكون بذلك أول جهة حكومية تدشن مركزاً من هذا النوع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأعرب مطر الطاير عن سروره لتدشين هذا المركز الذي أنشئ بهدف تحقيق رؤية حكومة دبي في أن تكون دبي المدينة الأذكى والأسعد عالمياً، وذلك من خلال تسخير التقنيات الحديثة وتوفير بيئة تفاعلية ومتطورة للتواصل والتنسيق بين الشركاء في مختلف مشاريع الهيئة.

وقال: يعد المركز نقلة نوعية ستسهم في تعزيز عمل الهيئة وترسّخ ريادتها في تقديم أداء متميز ومشاركة فاعلة في إنماء وتطوير صناعة البناء على المستويين الإقليمي والعالمي، وذلك من خلال تسخير أحدث التقنيات في إدارة معلومات المشاريع خلال دورة حياتها منذ المراحل الأولى للتصميم وصولاً إلى مرحلة التشغيل والصيانة.

بيئة تفاعلية

من جانبه قال سعيد الرمسي، مدير إدارة الأصول والممتلكات في قطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية إن المركز يهدف إلى خلق بيئة تفاعلية ذكية بين كل المشتركين في مشاريع الهيئة بحيث يتم عقد اجتماعات وورش عمل لتنسيق ومتابعة المشاريع والاطلاع على آخر تطوراتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، وذلك بالاعتماد على النماذج ثلاثية الأبعاد الخاصة بهذه المشاريع باستخدام التقنيات الحديثة، التي يوفرها المركز، بالإضافة إلى تخزين معلومات هذه المشاريع ومتابعة تحديثها وتطويرها طوال مراحل دورة حياتها.

وأضاف: يعكف المركز حالياً على تقديم برامج تدريبية متخصصة لموظفي الهيئة من مختلف القطاعات والمؤسسات حول البرامج والتطبيقات الخاصة بالنظام (BIM Software) بهدف تطوير إمكانياتهم ورفع كفاءتهم وتحسين معرفتهم بالنظام وتطبيقاته.

إنجاز كبير

الجدير بالذكر بأن الهيئة قد خطت خطوات واسعة وسجلت انجازاً كبيراً على المستويين الإقليمي والدولي في تطبيق نظام نمذجة معلومات الأصول مما كان له أثر كبير على سمعتها، خاصة بحصولها على شهادة مطابقة مواصفات المعهد البريطاني للمعايير (BSI) في تطبيق هذا النظام لمرحلة التصميم والتنفيذ، وكذلك شهادة مطابقة مواصفات المعهد البريطاني للمعايير لمرحلة التشغيل والصيانة. وكانت الهيئة قد أطلقت مبدأ استخدام نظام بناء نمذجة معلومات الأصول في مشاريعها منذ 2014 حيث تم إجراء العديد من الدراسات والتحليلات اللازمة، وإعداد الخطة الاستراتيجية للتطبيق، وكذلك إعداد أدلة العمل الخاصة بمعايير ومحددات تطبيقه بالإضافة إلى بدء التطبيق الفعلي في عدد من المشاريع الاستراتيجية.