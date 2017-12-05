سعود المعلا يستقبل وفداً من مستشفى الشيخ خليفة

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بالديوان الأميري وبحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وفداً من مستشفى الشيخ خليفة العام في أم القيوين الذي قدم التهاني والتبريكات لسموه بمناسبة اليوم الوطني الـ46. حضر الاستقبال الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لأم القيوين والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري وراشد محمد أحمد مدير التشريفات.