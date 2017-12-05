سعيد الطاير: دولتنا في المقدمة للتخفيف من معاناة الشعوب

أكد سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، حرص القيادة الرشيدة في الإمارات على أن تكون في طليعة دول العالم في مجال الأعمال التطوعية للتخفيف من معاناة الشعوب والمشاركة في الارتقاء بمستوى العمل التطوعي، عبر إنشاء مؤسسات تعنى بتدريب الأفراد والمتطوعين على كافة أشكال العمل التطوعي.

وتابع في تصريح له بمناسبة اليوم العالمي للتطوع إن هذا النجاح ظهر جلياً في المبادرات والبرامج الإنسانية والخيرية التي تنفذ بكفاءة واحترافية حول العالم بمشاركة متطوعين إماراتيين، مما ساهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة المتميزة في مجال العمل التطوعي.

عمل

وزاد إن هيئة كهرباء ومياه دبي، تواصل العمل على دعم المنظومة المتكاملة والمستدامة للعمل التطوعي إلى جانب إعلاء قيمة التطوع والتلاحم المجتمعي بين الموظفين وأفراد المجتمع، «وتعتبر مبادراتنا في مجال المسؤولية المجتمعية والتطوع جزءاً لا يتجزأ من خطتنا الاستراتيجية وجهودنا لخدمة المجتمع، حيث قمنا بمواءمة استراتيجيتنا في المسؤولية المجتمعية والتطوعية مع الأهداف الرئيسية لعام الخير 2017».

أنشطة

وأضاف الطاير: «يشارك موظفو هيئة كهرباء ومياه دبي في العديد من الأنشطة التطوعية داخل وخارج دولة الإمارات، لأنهم يؤمنون أن العمل الإنساني هو أحد أسباب السعادة الحقيقية، وتتمثل رسالتنا في مجال المسؤولية المجتمعية في تحقيق سعادة المتعاملين، فيما نطمح من خلال رؤيتنا في أن نصبح مؤسسة مستدامة مبتكرة على مستوى عالمي، وقد أطلقنا 224 مبادرة في المسؤولية المجتمعية من سنة 2013 إلى 2016، وقد بلغ عدد ساعات العمل التطوعي لموظفي الهيئة خلال نفس الفترة أكثر من 42,000 ساعة، وقد أسهمت جهودنا في مجال المسؤولية المجتمعية خلال السنوات القليلة الماضية في زيادة سعادة المجتمع من 82٪ عام 2013 إلى 89٪ عام 2016».