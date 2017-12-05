افتتاح الدورة 15 من معرض المرور الخليجي

أوضح المهندس حسن جمعة المنصوري وكيل وزارة تطوير البنية التحتية، أن الوزارة لديها العديد من المشاريع الابتكارية الذكية الحالية والمستقبلية بكل القطاعات ومن ضمنها قطاع النقل، فضلا عن خطط لدمج ذلك ضمن مشروع الحكومة الذكية في الدولة، جاء ذلك خلال افتتاحه أمس الدورة الـ 15 من معرض ومؤتمر المرور الخليجي «جلف ترافيك» الذي ينظم برعاية الوزارة، وبحضور اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، وهلال المري المدير العام لمركز دبي التجاري، ومحمد القمزي مدير عام مركز النقل المتكامل، ويستمر 3 أيام في مركز دبي للمعارض.

2500

وأضاف أن المعرض رائد على مستوى المنطقة في قطاعات الطرق والجسور والسكك الحديدية ووسائل النقل العام، وأن المعرض يستضيف أكثر من 150 عارضاً ويجذب ما يقرب من 2500 زائر من قطاعات داعمة من 50 بلداً، من داخل وخارج منطقة الشرق الأوسط، ولفت إلى أن مجهودات الوزارة في مجال الابتكار والتي يعمل عليها فريق المسرعات الحكومية، تستهدف رفع السلامة المرورية على الطرق الاتحادية، لافتاً إلى أهم هذه الابتكارات التي شملت مواد وتقنيات مبتكرة في إنشاء وصيانة الطرق، بمواصفات متطورة فضلا عن مسح ودراسة البنية التحتية بالليزر، والتقليل من استهلاك الطاقة في شبكة الطرق الاتحادية، وتوفير خدمات على الطرق الاتحادية لرفع مستوى سلامة وسعادة مستخدميها.

وتطرق إلى بعض مبادرات الوزارة في هذا الشأن مثل مبادرات «استراحة المركبات»، و«معبر المشاة»، و«الصندوق الأصفر»، و«الحيوانات السائبة»، التي تهدف إلى منع مرور تلك الحيوانات عبر الطرق الاتحادية، حفاظاً على سلامة مستخدميها، و«استخدام التقنيات الحديثة»، التي تهدف للتوعية في مجالات السلامة المرورية، بالإضافة إلى مبادرة #نباك_سالم، للحد من الحوادث على الطرق الاتحادية.

سعادة

من ناحيته قال المهندس أحمد الحمادي مدير إدارة الطرق في الوزارة، إن هدفهم تحقيق أعلى مستويات السعادة والرضا للمواطنين والمقيمين في الدولة، تحت مظلة قيادتنا الرشيدة، واستمراراً للجهود التي بذلها الآباء المؤسسون للدولة الذين أسسوا جيلاً قوياً متمكناً بالرؤية والريادة، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على استخدام الحلول الهندسية الذكية، و انه خلال الـ 15 سنة المقبلة ستغير الحلول الهندسية الذكية من مفهوم النقل العام والبنية التحتية، حيث سيقل الطلب على الطرق التقليدية نظراً لاستخدام التنقل الذكي.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل ومن منطلق رؤية الإمارات 2021 على تنفيذ مشاريعها ضمن أفضل المعايير المتبعة في مجال التكنولوجيا والابتكار، وأن هناك عملاً مستمراً لتطوير شبكة طرق اتحادية تتمتع بأعلى المعايير والتقنيات المبتكرة وتعزيز الفرص التي يوفرها التنقل الذكي في تعزيز المساواة الاجتماعية والانسجام مع البيئة المحيطة.

ومن أبرز معالم جلف ترافيك هذا العام يأتي إطلاق معرض جلف باركينغ كمعرض مستقل جديد، وذلك تعزيزاً لعروض العلامات التجارية التي توسع نطاق تركيز المعرض لدعم قطاعات صناعية رئيسية أخرى، فيما ستقدم هذه الفعالية الجديدة كذلك أحدث حلول الدفع الذكية والحلول الذكية لمراقبة الدخول إلى مواقف السيارات من جميع أنحاء العالم، مما يخلق منصة جديدة للشركات لعرض أحدث منتجاتها في قطاعي النقل والمرور.ويناقش اليوم الثالث من المعرض مواضيع تتعلق بتطوير البنية التحتية المادية، بدلاً من الرقمية.

مشاركة «النقل المتكامل بأبوظبي»

شارك مركز النقل المتكامل في أبوظبي بمعرض المرور الخليجي، الذي تنعقد فعالياته تحت شعار «حيث المدن الذكية تجد حلولاً ذكية»، وذلك بهدف تعريف الجمهور بأحدث المشروعات والمبادرات والتطبيقات الذكية التي توفرها للمتعاملين، وتبادل الخبرات والتجارب مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاعين العام والخاص.

وقال محمد درويش القمزي مدير عام مركز النقل المتكامل، إن المشروعات المبتكرة والتطبيقات الذكية المعروضة في المعرض توفر حلولاً تقنية متكاملة وتفاعلية في قطاع النقل والمواصلات تصب في خدمة المجتمع، وتسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في هذا القطاع. ومن بين المشروعات والبرامج والأنظمة التقنية المعروضة «النظام الإلكتروني الموحد للتراخيص والرقابة»، وهو نظام رقمي تم ابتكاره وتطويره في مركز النقل المتكامل.