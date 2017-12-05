عبدالله المري: نرسّخ التطوع ونحفّز المشاركة المجتمعية لإسعاد الجمهور

قال اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، إن القيادة العامة لشرطة دبي تسعى إلى تحقيق سعادة الناس من خلال تعزيز العمل الأمني والمجتمعي والإنساني، وترسيخ دور العمل التطوعي بين الموظفين وتحفيز المشاركة المجتمعية وإيجاد مبادرات تشجع الأعمال التطوعية وتسهم في توسيعها وشموليتها، والتأكيد الدائم على أهمية دور المتطوعين في إسعاد وتنمية مجتمعاتهم.

وتابع اللواء المري في تصريح له بمناسبة اليوم العالمي للتطوع: تحرص القيادة العامة لشرطة دبي على المشاركة في الاحتفال باليوم العالمي للتطوع الذي اختارته الأمم المتحدة في الخامس من ديسمبر من كل عام، وتتوج المشاركة في هذا العام باختيار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، 2017 عاماً للخير، داعياً سموه «إلى ترسيخ التطوع وخدمة الوطن كأحد أهم مخرجات عام الخير، وإحدى أهم سمات المجتمع الإماراتي، وذلك عبر منصة التطوع والتشريعات المرافقة له والمبادرات الشبابية والمجتمعية المعززة لقيمة التطوع في المجتمع».

ولفت إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يؤكد أهمية الأعمال والمبادرات التطوعية، ويدعو سموه «إلى ترسيخ هذا العمل الإنساني الوطني في أوساط مجتمعنا، ليظل رمزاً للتعاضد والتكاتف والتسامح بين أفراد المجتمع، وعاملاً أساسياً في تعميق وتعزيز روح المواطنة الصالحة، والانتماء لتراب هذا الوطن العزيز».

وتابع اللواء المري: وقد سجل سموه في المنصة الوطنية للتطوع، متطوعاً في مجال صناعة الأمل بالإضافة للعمل البيئي، في حين سجل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في المنصة الوطنية للتطوع، متطوعاً في مجال العمل الإنساني، وواصفاً سموه العمل التطوعي «بأنه رافد أساسي من روافد تنمية المجتمع والنهوض بمكانته، تتكامل به الأدوار وتتضافر من خلاله الجهود، وتتلاقى حوله الأفكار لتجسد أبلغ معاني التآزر والتعاون وروح البذل والعطاء لصالح بناء الإنسان والوطن».

وأكد المري أن شرطة دبي تسترشد بقيادتها قولاً وفعلاً، فقد أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الكثير من المبادرات التطوعية وشارك فيها، مؤكداً أن من أسباب السعادة تخصيص وقتك لخدمة الآخرين، وقال سموه: أدعوكم لاقتراح أفكار لأقوم بتنفيذها شخصياً خلال اليوم العالمي للتطوع عبر الموقع الإلكتروني http:/‏/‏www.dayfordubai.ae/‏ar.

وقال إن شرطة دبي تتقدم بعظيم الشكر والامتنان والتقدير إلى القيادة الرشيدة على اهتمامهم بالعمل التطوعي كقيمة إنسانية.