الإماراتي جابر الخييلي يشارك في أول عملية جراحية ذكية

سيجري الجراح الفرنسي توماس جريجوري بمشاركة جراح العظام الإماراتي جابر الخييلي، اليوم "الثلاثاء" أول عملية من نوعها في العالم، وذلك باستخدام الذكاء الاصطناعي في تبديل مفصل صناعي للكتف في العاصمة الفرنسية باريس.
سيجري الجراح الفرنسي توماس جريجوري بمشاركة جراح العظام الإماراتي جابر الخييلي، اليوم "الثلاثاء" أول عملية من نوعها في العالم، وذلك باستخدام الذكاء الاصطناعي في تبديل مفصل صناعي للكتف في العاصمة الفرنسية باريس.
سيجري الجراح الفرنسي توماس جريجوري بمشاركة جراح العظام الإماراتي جابر الخييلي، اليوم "الثلاثاء" أول عملية من نوعها في العالم،
أقامت سعادة السفيرة، فاطمة خميس المزروعي الاحتفال الأول لسفارة دولة الإمارات في كوبنهاغن بالعيد الوطني السادس والأربعين
زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" اليوم يرافقه ولي
برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تنطلق غداً – الثلاثاء –
أعلنت حكومة دولة الإمارات فتح باب المشاركات في هاكاثون الحكومات الافتراضي العالمي حتى 30 ديسمبر 2017، ضمن الدورة
كشف الاتحاد الدولي للسكري في أحدث تقرير له أن دول العالم تنفق سنويا ما يزيد عن 727 مليار دولار وهو ما يعادل 12% من
تماشيا مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد إمارة أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، قررت القيادة العامة لشرطة الفجيرة
قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في رسالة وجهها للمجتمع العلمي ...
رعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" حفل تخريج الدفعة 47
أقيم في هايبر ماركت العين ،مهرجان احتفالي كبير ،حيث تم اعداد اكبر قالب كيك بوزن 2000 كغم ،مزين بألوان علم دولة الإمارات
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" أنطلقت صباح اليوم فعاليات مهرجان الصداقة الدولي الرابع للبيزرة الذي ينظمه نادي صقاري الإمارات، بالتعاون مع الاتحاد العالمي للصقارة.
تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله،