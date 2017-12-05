الإماراتي جابر الخييلي يشارك في أول عملية جراحية ذكية

المصدر:
  • دبي - البيان الاكتروني
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سيجري الجراح الفرنسي توماس جريجوري بمشاركة جراح العظام الإماراتي جابر الخييلي، اليوم  "الثلاثاء" أول عملية من نوعها في العالم، وذلك باستخدام الذكاء الاصطناعي في تبديل مفصل صناعي للكتف في العاصمة الفرنسية باريس.

 

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